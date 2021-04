Leipzig

Rangelei zwischen Kontrolleuren und Fahrgästen

14.04.2021, 17:18 Uhr | dpa

Nach einer Rangelei zwischen zwei Fahrgästen und zwei Kontrolleuren in einer Leipziger Straßenbahn sucht die Polizei Zeugen. Die Männer seien am Dienstagvormittag in einer Straßenbahn der Linie 4 aneinandergeraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Auseinandersetzung habe sich fortgesetzt, nachdem alle vier die Bahn an der Haltestelle S-Bahnhof Stötteritz verlassen hätten. Gegen die 63 und 27 Jahre alten Kontrolleure und die 37 und 41 Jahre alten Fahrgäste werde wegen gegenseitiger Körperverletzung ermittelt. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.