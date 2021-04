Schmuck gestohlen

Täter fahren mit Auto in Juweliergeschäft

20.04.2021, 08:48 Uhr | t-online

Ein Polizeiwagen in der Leipziger Petersstraße (Archivbild): Hier sollen in der Nacht Schmuck-Diebe zugeschlagen haben. (Quelle: foto-leipzig.de/imago images)

In Leipzig haben Unbekannte einen Juwelier überfallen. Sie sollen mit einem Auto in die Eingangstür gefahren sein und sich so Zutritt zu dem Geschäft verschafft haben.

Einen spektakulären Einbruch hat es in der vergangenen Nacht in der Petersstraße in Leipzig gegeben. Wie die "Leipziger Volkszeitung" und die "Bild" berichten, sollen die Täter gegen 4 Uhr mit dem Auto in die Eingangstür eines Juweliers in der Innenstadt gefahren sein.

"Wir können aktuell bestätigen, dass sich unbekannte Täter Zugang zu den Geschäftsräumen verschafft haben", zitiert die "LVZ" eine Polizeisprecherin. Anschließend sollen sie Schmuck in unbekannter Menge entwendet haben.

Die Unbekannten flüchteten anschließend vom Tatort. Die Spurensicherung und die Kripo seien im Einsatz, heißt es.