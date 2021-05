Kind rutscht auf Straße aus

Vier Autos krachen bei Ausweichmanöver zusammen

27.05.2021, 09:00 Uhr | dpa

Weil ein Kind auf die Straße gerutscht war, wollte eine 46-jährige Autofahrerin ausweichen. Dabei verursachte sie einen Unfall mit weiteren Fahrzeugen und wurde selbst schwer verletzt.

Ein Ausweichmanöver hat in Leipzig zu einem Unfall mit vier Autos geführt. Eine 46 Jahre alte Fahrerin sei mit ihrem Wagen eingeschwenkt, um den Zusammenstoß mit einer Elfjährigen zu verhindern, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Das Mädchen sei am Mittwochabend mit dem Fahrrad witterungsbedingt gestürzt und vom Gehweg auf die Straße gerutscht. Ein dahinter fahrendes Auto krachte in den Wagen der Ausweichenden, der dadurch in zwei an einer roten Ampel auf der Gegenfahrbahn stehende Autos geschoben wurde.



Die 46-Jährige verletzte sich dabei so, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Mädchen zog sich bei ihrem Sturz leichte Verletzungen zu.