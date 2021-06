Unfall in Eutritzsch

Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß in Leipzig

10.06.2021, 07:13 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz (Symbolbild): In Leipzig hat es einen Unfall gegeben. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa)

In Leipzig sind zwei Männer mit ihren Autos zusammen gestoßen. Beide wurden schwer verletzt.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Mittwochabend zwei Männer im Leipziger Stadtteil Eutritzsch schwer verletzt worden. Ein 62 Jahre alter Mann übersah am Steuer seines Autos beim Abbiegen an einer Kreuzung den Wagen eines 57-Jährigen.



Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die genaue Unfallursache stand noch nicht fest.