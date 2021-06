Leipzig

Erneuter Lastwagenbrand: Polizei ermittelt

24.06.2021, 07:59 Uhr | dpa

Nachdem in den vergangen Tagen schon häufiger Lastwagen im Leipziger Norden brannten, fing in der Nacht zu Donnerstag erneut ein Lkw Feuer. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Lastwagen brannte laut Polizei aus. Vier nebenstehende Autos wurden durch das Feuer beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unbekannt. Am Mittwoch, sowie in der vergangene Woche kam es laut Polizei zu mehreren Bränden an Lastwagen im Leipziger Stadtteil Gohlis. Die Polizei vermutet, dass die Vorfälle in Zusammenhang zueinander stehen.