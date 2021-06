Leipzig

Erneut brennen Fahrzeuge in Leipzig-Nord

25.06.2021, 07:29 Uhr | dpa

Nachdem in den vergangen Tagen immer wieder Lastwagen im Leipziger Norden gebrannt haben, fingen in der Nacht zu Freitag erneut ein Lkw, sowie ein Wohnmobil Feuer. In beiden Fällen wird wegen Brandstiftung ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Während der Lastwagen noch rechtzeitig gelöscht werden konnte und laut einem Polizeisprecher nach dem Feuer "zumindest noch als Lastwagen erkennbar ist", brannte das Wohnmobil komplett ab. Das Feuer am Wohnmobil ging zudem auf zwei weitere Autos über, die ebenfalls beschädigt wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unbekannt. Am Mittwoch und Donnerstag, sowie in der vergangene Woche kam es laut Polizei zu mehreren Bränden an Lastwagen im Leipziger Stadtteil Gohlis. Demnach vermutet die Polizei, dass die Vorfälle in Zusammenhang zueinander stehen.