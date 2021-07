Hunderte Polizisten im Einsatz

Kontrolle am Leipziger Hauptbahnhof – Straftaten aufgedeckt

01.07.2021, 12:36 Uhr | dpa

Die Bundespolizei hat an den Hauptbahnhöfen Leipzig, Halle und Altenburg umfassende Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden die Beamten fündig: Dutzende Straftaten wurden aufgedeckt – und Haftbefehle vollstreckt.

Bei einer länderübergreifenden Kontrolle im Bahnverkehr hat die Bundespolizei zahlreiche Verstöße festgestellt. So deckten die Beamten am Mittwoch 35 Straftaten auf, etwa zu Drogenkriminalität, einen Verstoß gegen das Waffengesetz und unerlaubte Aufenthalte von Migranten, wie die Sprecherin der Bundespolizei Leipzig, Yvonne Manger, am Donnerstag informierte.



Außerdem wurden zwei Personen aufgespürt, gegen die Haftbefehle vorlagen. Die Beamten mussten zudem 56 Reisende an das Tragen von Mund-Nasen-Schutz erinnern; alle hätten sich einsichtig gezeigt.

Der Einsatz umfasste die Hauptbahnhöfe von Leipzig, Halle und den Bahnhof Altenburg sowie die Züge auf den dazwischen liegenden Bahnstrecken. Er dauerte von Mittag bis in die frühen Abendstunden. Den Angaben nach waren fast 280 Polizisten im Einsatz.