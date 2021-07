Gruppenvergewaltigung in Leipzig

Opfer auf Grundstück gedrängt – Polizei sucht drei Tatverdächtige

07.07.2021, 13:36 Uhr | pb, t-online

Einsatzwagen der Polizei in Leipzig (Symbolfoto): In der Stadt in Sachsen sucht die Polizei nach drei Tatverdächtigen. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

In der Kurt-Schuhmacher-Straße ist eine Frau von mehreren Männern vergewaltigt worden. Die Polizei sucht seit Wochen nach den Tätern – und hat nun eine detaillierte Beschreibung der Flüchtigen herausgegeben.

In Leipzig ist Anfang Juni eine Frau vergewaltigt worden. Sie war am 8. Juni gegen 19.30 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße stadtauswärts unterwegs, als sie von drei bislang unbekannten Männern umringt wurde. Das berichtet nun die Polizei – und sucht mit einem Zeugenaufruf nach den Tatverdächtigen.

Demnach wurde das Opfer dann von den Männern in ein verlassenes Grundstück auf der Höhe der Kurt-Schumacher-Straße 12 gedrängt. Dort wurde sie von den drei Unbekannten vergewaltigt. In der Stellungnahme der Polizei heißt es, dass es an der Schilderung des Opfers "keine Zweifel" gebe.

Gruppenvergewaltigung in Leipzig: Polizei nennt Details



Aus Gründen des Opferschutzes und der laufenden Ermittlungen macht die Polizei keine weiteren Angaben zu dem Vorfall. Am Dienstagabend veröffentlichten die Beamten jedoch eine detaillierte Beschreibung der drei Täter:

Täter 1

ca. 1,80 m

ca. 30 - 40 Jahre

dunkle Haare

dunkle Augen

dunklere Hautfarbe, arabischer Phänotyp

dunkles Basecap, verkehrt herum getragen

dunkler OP-Mundschutz

dunkles T-Shirt

dunkle Hose

Flip-Flops ohne Socken





Täter 2

ca. 1,80 m

ca. 30 - 40 Jahre

dunkle Augen

dunklere Hautfarbe, arabischer Phänotyp

dunkler OP-Mundschutz

dunkles Basecap

langärmliges T-Shirt

Jeans

dunkle Schuhe

silberne Kette mit großen runden Gliederteilen





Täter 3

ca. 1,85 m

ca. 30 - 40 Jahre

dunkle Augen

dunklere Hautfarbe, arabischer Phänotyp

Arme waren sehr behaart

sprach gebrochen Deutsch

dunkles Basecap

dunkler OP-Mundschutz

dunkelblaues T-Shirt, auf linker Brustseite eine lachende gelbe Sonne (markantes Merkmal)

Jeans mit braunem Gürtel und silbern/chrom glänzender Gürtelschnalle



Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Auch um mögliches Bildmaterial, das in der Kurt-Schumacher-Straße in der Nähe des Tatorts an besagtem Dienstag zu der Zeit erstellt wurde, bitten die Beamten.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.