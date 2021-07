Leipzig

Viel Regen, aber keine Hochwassergefahr in Thüringen

09.07.2021, 12:51 Uhr | dpa

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz rechnet trotz angekündigter starker Regenfälle in Thüringen nicht mit Hochwasser. Zwar seien die Pegel an den Fließgewässern im östlichen Einzugsgebiet von Saale, Weiße Elster und Pleiße bereits angestiegen, teilte das Landesamt am Freitag mit. "Alle Pegel liegen aber noch weit unterhalb des Richtwertes für den Meldebeginn. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Pegel im Tagesverlauf weiter steigen, aber unterhalb des Richtwertes für den Meldebeginn verbleiben oder diesen nur knapp überschreiten", heißt es in einer Mitteilung des Landesumweltamtes.

Es könne jedoch lokal zu deutlichen Anstiegen kommen, die sich nicht vorhersagen ließen. Vorsorglich seien Bereitschaftsdienste eingerichtet worden, um die Wettersituation zu begleiten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Freitag teils anhaltenden Dauerregen für Thüringen angekündigt.