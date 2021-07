Nach tagelanger Suche

Polizei birgt Leiche aus Cospudener See

10.07.2021, 14:55 Uhr | dpa, t-online

Knapp eine Woche nachdem ein Hobbytaucher am Grund des Cospudener Sees bei Leipzig eine Leiche entdeckte, fand die Polizei sie jetzt wieder. Tagelang war erfolglos nach ihr gesucht worden.

Die Polizei hat am Samstagmittag die bis jetzt vergeblich gesuchte Leiche im Cospudener See entdeckt und am weniger frequentierten Südufer geborgen. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf die Polizei. Seit neun Uhr morgens dauerte die Suche in bis zu 35 Metern Tiefe an.



Es waren mehrere Tauchgänge nötig, wie Polizeisprecher Chris Graupner sagte. Die Suche war am Freitag wegen des schlechten Wetters im Laufe des Tages abgebrochen worden und wurde am Samstag fortgesetzt.



Vermutlich handelt es sich bei dem Toten um einen seit März vermissten Kanusportler. Das Boot des 49-Jährigen aus dem Erzgebirge war verlassen auf dem See gefunden worden. Seither fehlt von ihm jede Spur. Nach "Bild"-Informationen ist auch ein Gerichtsmediziner vor Ort.

Am vergangenen Sonntag hatte ein Hobbytaucher in rund 30 Metern Tiefe eine Leiche gesichtet und die Polizei alarmiert. Daraufhin wurde noch an dem Tag und am Donnerstag versucht, den Toten zu finden und zu bergen. Die Suche war laut Polizei schwierig, weil die Taucher in der Tiefe jeweils nur 15 bis 20 Minuten unten bleiben könnten.