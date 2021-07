Untersuchungen abgeschlossen

Identität von Totem aus Kulkwitzer See geklärt

21.07.2021, 12:09 Uhr | t-online

Kurz nachdem die Leiche eines seit März vermissten Kanufahrers aus dem Cospudener See geborgen wurde, fanden Zeugen auch im Kulkwitzer See einen Toten. Nun ist seine Identität geklärt.

Bei dem Toten, den Zeugen am vergangenen Freitag im Kulkwitzer See entdeckt haben, handelt es sich um einen 55-jährigen Leipziger. Das teilte die Polizei Leipzig am Mittwoch mit. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen seien abgeschlossen. Ein Straftatbestand könne ausgeschlossen werden, hieß es.

Zeugen hatten am Freitagmittag Einsatzkräfte alarmiert, weil sie eine leblose Person im Uferbereich des Kulkwitzer Sees gefunden hatten. Feuerwehrkräfte bargen den Toten, dessen Identität bis jetzt ungeklärt war.

Knapp eine Woche vorher war auch aus dem Cospudener See eine Leiche geborgen worden. Tagelang war in rund 30 Metern Tiefe vergeblich nach dem Toten gesucht worden. Eine Obduktion ergab, dass es sich bei dem Mann um einen seit Ende März vermissten Kanufahrer handelte. Sei Boot war im Frühjahr führerlos auf dem See entdeckt worden.