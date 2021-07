Leipzig

Ab ins kühle Nass! Badewetter zum Ferienstart

23.07.2021, 07:11 Uhr | dpa

Passend zum ersten Ferienwochenende dürfen sich die Schülerinnen und Schüler in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf freibadtaugliches Wetter freuen. Nach vielerorts grauen Tagen in dieser Woche werde es schon am Freitag freundlicher, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Experten erwarten demnach einen Mix aus Sonne und Wolken.

Richtig warm und sonnig wird es dann am Samstag. "Das dürfte ein ungestörter Ferientag werden", sagte der Meteorologe. Die Temperaturen verdienten die Beschreibung hochsommerlich: So werden in Sachsen Werte bis zu 30 Grad Celsius erwartet. In Thüringen und Sachsen-Anhalt soll es ähnlich schön werden, so dass sich ein Ausflug zum Badesee inklusive Eis lohnt. Etwas kälter wird es in demnach in den Gebirgslagen wie dem Harz oder dem Erzgebirge.

In der Nacht zu Sonntag bleibt es in Sachsen voraussichtlich trocken. In Sachsen-Anhalt und Thüringen steigt dagegen die Gefahr von Gewittern und Regen. Am Sonntag kann es in allen drei Ländern schauern und gewittern. "Es kann auch Starkregen geben, aber eher in Form von normalen Sommergewittern", so der Experte.

Angst vor steigenden Wasserpegeln müssten die Menschen nach den Unwettern vor allem in Ostsachsen und der Sächsischen Schweiz am vergangenen Wochenende eher nicht haben. "Die Wasserstände sind inzwischen so weit gesunken, dass Regen erst einmal kein Problem sein sollte."