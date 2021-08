Leipzig

Vollsperrung nach Lasterbrand auf A38 bei Leipzig

05.08.2021, 06:35 Uhr | dpa

Nach dem Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 38 bei Leipzig in Fahrtrichtung Dreieck Parthenaue ist die Fahrbahn am Donnerstagmorgen voll gesperrt. Grund für das Feuer zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Süd und Leipzig-Südost sei ein technischer Defekt an dem Lkw, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.