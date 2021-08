Leipzig

A38 bei Leipzig nach Lasterbrand wieder feigegeben

05.08.2021, 11:12 Uhr | dpa

Nach dem Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 38 bei Leipzig in Fahrtrichtung Dreieck Parthenaue ist die Fahrbahn am Donnerstagvormittag wieder freigegeben worden. Sie war nach dem Feuer zunächst gesperrt worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Bei dem Brand des Lkw zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Süd und Leipzig-Südost sei ein Sachschaden von rund 100 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Auslöser des Feuers sei ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt an dem Fahrzeug gewesen, hieß es.