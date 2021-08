Leipzig

Leipziger Fachmesse "Jagd & Angeln" wegen Corona abgesagt

23.08.2021, 12:37 Uhr | dpa

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen findet die Leipziger Fachmesse "Jagd & Angeln" in diesem Jahr nicht statt. Schweren Herzens habe man sich für die Absage der Ausstellung Anfang Oktober entschieden, sagte ein Sprecher des Veranstalters am Montag. Auflagen wie die Maskenpflicht oder der Zugang zu bestimmten Innenräumen nur für Genesene, Geimpfte oder Getestete würden das Messeerlebnis zu sehr beeinträchtigen. Auch wirtschaftliche Risiken für die Aussteller sollen so verringert werden.

Im vergangenen Jahr fand die Messe rund um Themen wie Angeln, Jagen und Grillen noch mit knapp 15 000 Besuchern statt. Coronabedingt gab es damals etwa eine Maximalzahl für Besucher in den beiden Ausstellungshallen und eine Maskenpflicht.