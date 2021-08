Eltern getötet

Polizei sperrt Bahnstrecke und rettet Schwanenbabys

30.08.2021, 15:14 Uhr | AFP, t-online

Tragisches Unglück im Landkreis Leipzig: Ein Zug hat drei Schwäne erfasst und getötet. Drei verbliebene Jungtiere wurden durch die Polizei gerettet. In einem nahe gelegenen See gab es für sie ein Happy End.

In Machern bei Leipzig sind Schwaneneltern und eines ihrer Jungtiere von einem Zug überrollt und getötet worden. Um drei überlebende junge Schwäne aus den Gleisen zu bergen, musste die Bahnstrecke zeitweise gesperrt werden, wie die Bundespolizei in Leipzig am Montag mitteilte. Zwei Beamten gelang es, die aufgeregten Tiere einzufangen.

Die Schwanenkinder bei ihrer neuen Familie: Sie wurden laut Polizei offenbar direkt im Familienkreis aufgenommen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Leipzig)



Die Schwäne wurden mit einem Streifenwagen zu einem nahen See gebracht und ausgesetzt. Eine dort bereits ansässige Schwanenfamilie habe die drei Waisen offensichtlich sofort in ihren Kreis aufgenommen, schrieb die Bundespolizei.