Freundliches Spätsommerwetter in Thüringen

03.09.2021, 17:50 Uhr | dpa

Freundliches Spätsommerwetter können die Menschen in Thüringen am Wochenende genießen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird mit einer nordwestlichen Strömung mäßig-warme bis warme Meeresluft herangeführt. Bis zum Wochenanfang gibt es laut Vorhersage viel Sonne, auch Wolken sind möglich. Es werde warm und bleibe niederschlagsfrei. Nachts ziehe Nebel auf, der sich in den Vormittagsstunden auflöse. Es wehe ein schwacher Ostwind.

Der Vorhersage zufolge werden am Samstag zwischen 22 und 25 Grad und am Sonntag zwischen 22 und 24 Grad erwartet. Im Bergland können die Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad erreichen.