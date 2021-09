Leipzig

Sommerliche Temperaturen in Thüringen erwartet

08.09.2021, 08:05 Uhr | dpa

Das Wetter in Thüringen am Mittwoch bleibt trocken und sonnig. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, gebe es nur in der Früh vereinzelte Nebelfelder. Im Laufe des Tages sei mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen zu rechnen. Das Thermometer klettert auf bis zu 26 Grad, im Bergland auf bis zu 23 Grad. Nach Angaben des DWD soll es auch am Donnerstag sonnig und trocken bleiben.