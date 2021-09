Polizei veröffentlicht Foto

Mann tritt Zwölfjährigen in Straßenbahn – Fahndung

15.09.2021, 15:14 Uhr | t-online

Eine Tram fährt am Hauptbahnhof in der Innenstadt von Leipzig (Symbolbild): Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Er soll einen Jugendlichen in einer Tram getreten und verletzt haben: Die Leipziger Polizei hat ein Foto eines gesuchten Tatverdächtigen veröffentlicht. Nun hofft sie auf Zeugenhinweise.

Ein Zwölfjähriger ist in einer Straßenbahn in Leipzig von einem Unbekannten attackiert und verletzt worden. Der Vorfall soll sich laut Angaben der Polizei bereits am 9. Juni ereignet haben. Bisher fehlt jedoch jede Spur von dem Tatverdächtigen. Deshalb hat sich die Leipziger Polizei nun an die Bevölkerung gewandt und ein Foto des gesuchten Mannes veröffentlicht, das Sie hier sehen können.

Laut Polizeimitteilung soll der Gesuchte am 9. Juni in einer Straßenbahn der Linie 15 in Richtung Leipzig-Meusdorf kurz vor der Haltestelle "Franzosenallee" unvermittelt auf den sitzenden Jugendlichen zugegangen sein und ihm mit Wucht gegen den Oberschenkel getreten haben. Anschließend sei der Unbekannte in den vorderen Bereich der Bahn gelaufen und an der Haltstelle "Franzosenallee" ausgestiegen, hieß es weiter.

Der Tatverdächtige soll eine korpulente Figur und kurze Haare gehabt haben. Zudem trug er der Beschreibung nach ein rotes Shirt, eine lange Jeans und schwarze Schuhe. Personen, die den Mann kennen oder wissen, wo er sich regelmäßig aufhält, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.