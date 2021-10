Leipzig

Franzen bleibt Präsident des Landessportbunds Sachsen

02.10.2021, 16:24 Uhr | dpa

Ulrich Franzen steht auch in den kommenden vier Jahren an der Spitze des Landessportbunds Sachsen. Die Delegierten des Landessporttags bestätigten den Dresdner am Samstag in Leipzig für eine weitere Amtszeit als Präsident. Franzen wurde mit einer Mehrheit von 90,6 Prozent wiedergewählt.

In weiteren Wahlen für das Präsidium bestätigten die Delegierten Angela Geyer für ihre dritte Amtszeit als Vizepräsidentin Sportentwicklung/Breitensport, den Vizepräsidenten Bildung/Umwelt Steffen Buschmann, Frank Detlef Mayrle als Schatzmeister sowie Rica Wittig als Präsidiumsmitglied für Chancengleichheit. Zum neuen Vizepräsidenten Leistungssport wählten die LSB-Mitgliedsorganisationen Klaus-Ulrich Mau.