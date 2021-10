Altenburg

74-Jähriger stiehlt Maiskolben in Altenburg

07.10.2021, 13:35 Uhr | dpa

Auf einem Feld in Altenburg ist ein 74-Jähriger beim Diebstahl von Maiskolben erwischt worden. Polizeibeamte waren am Mittwoch auf das Auto des Seniors aufmerksam geworden und hatten es kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann bereits zwei Wäschekörbe voller Maiskolben eingeladen hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Diebesgut sei an den Besitzer des Feldes zurückgegeben worden. Gegen den 74-jährigen Mann werde wegen Diebstahls ermittelt.