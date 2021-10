Leipzig

70 Kilogramm schwere Bronzefigur in Leipzig gestohlen

07.10.2021, 13:36 Uhr | dpa

Unbekannte Diebe haben in Leipzig eine 70 Kilogramm schwere Bronzefigur gestohlen. Mitarbeiter der Stadtreinigung stellten am 30. August fest, dass die Figur "Wasserzauber" aus einem Stadtteil-Park verschwunden war. Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei einen Zeugenaufruf. Die entwendete Bronzefigur zeigt eine in der Hocke sitzende Frau, die auf einem Steinsockel stand. Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt, teilte die Polizei mit.