Bundespolizei sucht Gewalttäter

Schwarzfahrer zückt in S-Bahn Pistolen

20.10.2021, 09:23 Uhr | t-online

Die S-Bahnstation Markt in Leipzig (Archivbild): Hier stieg der Täter in die S3 Richtung Wurzen. (Quelle: STAR-MEDIA/imago images)

Gewalteskalation in einer S-Bahn in Leipzig. Ein erwischter Schwarzfahrer ist auf einen couragierten Mitreisenden losgegangen – und hat dabei mit zwei Waffen gedroht.

Am Montagabend gegen 20.45 Uhr ist ein Mann beim Schwarzfahren in einer S-Bahn in Leipzig ertappt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, reagierte der Erwischte überaus aggressiv.

Kurz vor dem Halt in Leipzig-Stötteritz nahm der Mann zunächst das Zugpersonal ins Visier. Als sich ein bis dahin unbeteiligter Reisender einmischte, wandte sich der Gewalttäter diesem zu.

Bundespolizeiinspektion Leipzig sucht Zeugen

Laut Mitteilung der Bundespolizei zog der Schwarzfahrer einen pistolenähnlichen Gegenstand aus seiner Jackentasche und stieß den Passagier zu Boden. "Danach hatte er auch in der zweiten Hand eine Waffe", teilte die Polizei mit.

Im nächsten Moment habe die Bahn in Stötteritz gehalten und der Angreifer sei mit seinen Pistolen entkommen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Urkundenfälschung, Betrug und Körperverletzung ein und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0341/ 99799-0 melden.

Der Gesuchte war am Haltepunkt Leipzig-Markt in die S3 von Halle nach Wurzen eingestiegen. Ob Stötteritz sein Reiseziel war, ist Gegenstand der Ermittlungen.