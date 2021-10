Leipzig

Leipzig-Chemitz: DB und Land regeln Vorplanungsfinanzierung

20.10.2021, 16:43 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn (DB) und das sächsische Wirtschaftsministerium haben einen weiteren Schritt für den Ausbau und die Elektrifizierung der Strecke Leipzig-Chemnitz getan. "Die Finanzierung der Vorplanung des zweigleisigen Ausbaus für den Abschnitt Geithain-Chemnitz ist nun auch durch die DB unterzeichnet worden", erklärte Martin Walden, Konzernbevollmächtigter der DB für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, am Mittwoch in Leipzig. Man ziehe an einem Strang um den zweigleisigen, elektrifizierten Ausbau der Strecke von Leipzig nach Chemnitz zügig voranzutreiben. Bei der Vorplanung werden verschiedene Betriebs- und Fahrplanszenarien untersucht und bewertet, hieß es. Daraus würden sich dann Vorgaben für die Trasse und die technische Planung ergeben.