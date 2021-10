Leipzig

Stürmisches Wetter am Freitag in Thüringen erwartet

22.10.2021, 07:08 Uhr | dpa

Am Freitag bleibt es in Thüringen stürmisch. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, soll der Wind nach einer ruhigeren Nacht am Morgen wieder stärker werden. Ab den Mittagsstunden sei wieder mit stürmischen Böen zu rechnen. Im Bergland erreicht der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Nach Angaben des DWD am Freitagmorgen soll der Wind zum Abend hin aber abflauen. In der Nacht zum Samstag ist dann nur noch vereinzelt mit Sturmböen zu rechnen.