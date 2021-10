Niedlicher Nachwuchs im Zoo

Leipziger Schneeleoparden-Babys sind auf Namenssuche

22.10.2021, 15:47 Uhr | dpa

Rund zwei Monate sind die Schneeleoparden-Zwillinge im Leipziger Zoo schon alt, aber noch immer ohne Namen. Das soll sich nun ändern: Der Zoo bittet um Vorschläge und verspricht eine Belohnung.

Der Zoo Leipzig sucht nach Namen für seinen Nachwuchs. Man rufe "alle Zoofans auf, für unsere beiden Schneeleoparden-Weibchen wohlklingende Namen mit asiatischem Ursprung zu finden und einzureichen", teilte Zoodirektor Jörg Junhold am Dienstag mit.

Ein Schneeleoparden-Junges in Leipzig: Am 25. August wurden die Zwillinge geboren. (Quelle: Zoo Leipzig)



Vorschläge könnten bis Ende Oktober über die Website des Zoos eingereicht werden. Den Gewinnern der Ausschreibung winkt demnach eine Familien-Jahreskarte.

Die Leoparden-Zwillinge waren am 25. August geboren worden und wiegen mittlerweile rund fünf Kilogramm. Durch den Namensaufruf zum Welt-Schneeleopardentag am 23. Oktober will der Zoo nach Eigenangaben auch auf die Gefährdung dieser Tiere hinweisen und ein Bewusstsein für Artenschutz schaffen.