Demoverbot in Leipzig

Bis zu 40 Vermummte greifen Bank mit Steinen an

23.10.2021, 15:04 Uhr | dpa, mtt

Teilnehmer einer Demonstration in Leipzig stehen hinter einer Barrikade (Archivbild): Zuletzt war es Mitte September in der Messestadt zu Ausschreitungen gekommen. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa)

Leipzig wimmelt von Polizisten. Linke hatten drei Demos angemeldet, die von der Stadt verboten wurden. In sozialen Netzen kursieren dennoch Meldungen von Anreisenden. Schon am Vormittag kam es zu Ausschreitungen.

Am Samstagmorgen haben 30 bis 40 Vermummte im Leipziger Nordosten Steine und Farbbeutel auf eine Bankfiliale geworfen. Dabei seien Scheiben beschädigt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zudem sei Pyrotechnik gezündet worden. Zeugen alarmierten die Polizei, die allerdings keine Tatverdächtigen mehr antraf.

Ein Fotograf vor Ort berichtete bei Twitter, dass auch ein Vonovia-Mieterservicebüro attackiert worden sei. Die Vermummten hätten Parolen gerufen und seien durch die Gorkistraße gezogen. Die schwarz gekleideten Angreifer hätten sich offenbar dem in Leipzig verhängten Demoverbot widersetzt.

Drei Linken-Demos am Samstag in Leipzig verboten

Seit Wochen war von Linken für drei Demonstrationszüge mobilisiert worden, die sich unter dem Motto "Alle zusammen – autonom, widerständig, unversöhnlich!" zu einer Demo vereinigen sollten. Am Dienstag gab die Stadt Leipzig bekannt, dass die Versammlungsbehörde den Protest verboten habe.

Als Grund nannte die Stadt die Gefahrenprognose der Polizei Leipzig sowie Lageeinschätzungen des Landesamts für Verfassungsschutz und Recherchen der Versammlungsbehörde, die Gewalt von der Linksextremisten befürchteten. Das Verwaltungsgericht Leipzig bestätigte das Verbot am Donnerstagabend.

Anreisende berichten von bewaffneten Polizisten an Autobahnabfahrten

In sozialen Netzen im Internet kursieren dennoch Berichte von Menschen, die offenbar zu den Demos anreisen. In "einigen Gruppen" würden Erfahrungsberichte geteilt, dass bewaffnete Polizisten an den Autobahnabfahrten der A9 stünden, hieß es zum Beispiel in einem Tweet. Autos müssten im Schritttempo an den Polizisten vorbeifahren, damit diese ins Innere sehen könnten.

Die Beamten kontrollieren mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und mit Kräften aus anderen Bundesländern. Außerdem ist ein Kontrollbereich eingerichtet worden, der sich vom Norden der Stadt bis in den Stadtteil Connewitz erstreckt.

"Innenstadt gleicht einer Polizeifestung"

Der Leipziger Grünen-Politiker Jürgen Kasek schrieb bei Twitter, die Innenstadt gleiche einer Polizeifestung. Anlasslose Kontrollen seien der Regelfall.

Bisher sei die Lage weitgehend friedlich, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittag. Es gebe derzeit "keine größeren Personenbewegungen" oder Verstöße gegen das Demoverbot.