Leipzig

RB will endlich ersten Sieg gegen die Eintracht

30.10.2021, 02:32 Uhr | dpa

RB Leipzig will in der Fußball-Bundesliga erstmals einen Sieg bei Eintracht Frankfurt holen. Er erwarte aber ein sehr schweres Spiel gegen die Hessen, sagte Leipzigs Trainer Jesse Marsch. Für Leipzigs Stürmer Andre Silva könnte die Partie zu einem Schlüsselspiel werden: Der zu Beginn der Saison von Frankfurt nach Leipzig gewechselte Portugiese konnte bislang nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen, als er 28 Treffer erzielte. Bisher kommt er auf nur zwei Tore für Leipzig.