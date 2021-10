Leipzig

Autos brennen in Leipzig-Thekla

31.10.2021, 10:57 Uhr | dpa

In Leipzig haben zwei Autos gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Ortsteil Thekla hat demnach am späten Samstagabend aus zunächst unbekannter Ursache ein am Straßenrand abgestellter Wagen Feuer gefangen und brannte komplett aus. Die Flammen griffen auf ein davor stehendendes Auto über und beschädigten dessen Heckteil.