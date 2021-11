Polizei sucht Zeugen

Enthaupteter Schwan an Badestrand bei Leipzig gefunden

02.11.2021, 11:54 Uhr | t-online, ASS

Schwäne schwimmen auf einem See (Symbolbild): In Landkreis Leipzig wurde ein getöteter Schwan entdeckt. (Quelle: blickwinkel/imago images)

Schrecklicher Fund am Großstolpener See: Im Landkreis Leipzig wurde der leblose Körper eines Schwans gefunden – ohne Hals und Kopf. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit einem Zeugenaufruf hat sich die Polizei Leipzig an die Bevölkerung gewandt. Sie hofft so, einen möglichen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz aufklären zu können, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Doch was war passiert?

Mitte Oktober war am Großstolpener See bei Groitzsch im Landkreis Leipzig ein schrecklicher Fund gemeldet worden: Der Kadaver eines toten Schwans lag am Badestrand zwischen Großstolpen und Droßkau. Dem Tier waren Hals und Kopf abgetrennt worden und nicht mehr auffindbar, so die Polizei.

Die Beamten gehen davon aus, dass ein Unbekannter das Tier geköpft und den Kadaver am Strand zurückgelassen hat. Zeugen, die am Großstolpener See bis zum 15. Oktober etwas Auffälliges gesehen haben oder Hinweise zu dem Vorfall oder einem Verdächtigen geben können, sollen sich unter 03433-244-0 beim Polizeirevier Borna melden.