Ganz viel Liebe für "Manju"

Kleine Amurleopardin erkundet den Zoo

23.11.2021, 15:28 Uhr | t-online, dpa, mtt

Sie ist eine der letzten ihrer Art. Umso mehr Liebe empfinden die Mitarbeiter des Leipziger Zoos für die kleine "Manju", die dort allmählich die Welt um sich herum entdeckt.

"Manju", die kleine Amurleopardin im Zoo Leipzig, wurde vor drei Monaten geboren. Derzeit erkundet sie auf tapsigen Pfoten ihre Außenanlage. Wie der Zoo am Dienstag mitteilte, trinkt das Raubkätzchen nach wie vor Milch von der Mutter, frisst aber auch schon kleine Fleischportionen und wiegt mittlerweile 4,5 Kilogramm.

Hoppsa: "Manju" erkundet ihre Außenanlage. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa)



Der Name "Manju" bedeutet "die Süße" – und verdeutlicht, wie groß die Liebe der Tierpfleger im Zoo für das Tierchen ist. Anfang November hatten sie sich einstimmig auf "Manju" geeinigt. "Aufgrund des weichen Fells, der blauen Augen und der großen Pfoten" passe der Name sehr gut zum Amurbaby, hatte es damals geheißen.

Fauchen geht auch: Amurleopardin "Manju" wird noch von der Mutter gesäugt, mag aber auch schon Fleisch. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa)



Was bei aller Liebe allerdings nachdenklich stimmt: Die junge Raubkatze ist eine der letzten ihrer Art. Europaweit sei sie die erste neu geborene Amurleopardin dieses Jahres gewesen, teilte der Zoo unter Berufung auf das Europäische Erhaltungszuchtprogramm mit.



Demnach leben derzeit nur noch zwischen 100 und 250 Amurleoparden in der Wildnis. Damit seien die vom Aussterben bedrohten Tiere nicht nur die seltenste Großkatzenart, sondern auch die seltenste Säugetierart der Welt. Daher freue man sich in Leipzig umso mehr über "Manju", sagte Zoodirektor Jörg Junhold: "Denn so können wir einen wichtigen Teil zur Arterhaltung beitragen."