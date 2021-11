"Komme immer an deinem Grab vorbei"

Die traurige Geschichte hinter diesem Kinderbrief

30.11.2021, 08:56 Uhr | t-online, mtt

Der Brief eines Kindes an ein totes Mädchen rührt im Internet derzeit viele. Er steckte in einer Flasche und lag auf dem Grab der 15-Jährigen. Jetzt sucht die Familie nach der Verfasserin.

Es sind nur wenige Zeilen, aber sie gehen ans Herz: "Hallo, liebe Nine", steht in kindlicher Schrift auf einem Zettel. "Ich kannte dich zwar nicht, aber es ist schade, dass du nicht mehr da bist. Ich komme immer an deinem Grab vorbei, weil mein Opa und mein Onkel auch hier liegen. Und ich weiß, dass deine ganze Familie an dich denkt. Auch ich werde immer an dich denken."

Die Familie von Nine fand den Brief am Wochenende auf dem Grab in Leipzig-Möckern. Er steckte in einer Flasche. Nines Schwester postete ein Bild des Schreibens auf Facebook – mit der Bitte, es zu teilen.

Flaschenpost auf Leipziger Friedhof: "Meine Mama würde sich so gern bedanken"

Denn das Mädchen, das mit Emma-Sofie unterschrieb, hatte zwar auf dem Brief eine Telefonnummer angegeben, dabei aber eine Ziffer vergessen. "Meine Mama würde sich so gerne bei dem Mädchen bedanken", schrieb Nines Schwester Jasmin.

Jasmin zu t-online: "Meine Schwester starb 2006 an einer unerkannten Herzkrankheit." Wenige Tage vor ihrem 16. Geburtstag habe die Jugendliche morgens auf einmal tot im Bett gelegen.

Nines Familie möchte mit Flaschenpost antworten

Jetzt geben insbesondere in der Facebookgruppe "Leipziger fragen Leipziger" viele User Tipps, wie Nines Familie die Schreiberin des Briefes ausfindig machen könnte. "Einfach mal bei der Friedhofverwaltung nachfragen. Die können vielleicht schon anhand des Hinweises 'Opa und Onkel' die Angehörigen zuordnen", schreibt eine Frau. Andere raten, einen Antwortbrief ebenfalls als Flaschenpost zu hinterlassen.

Das will Nines Schwester probieren, schrieb sie t-online. Falls die Familie der kleinen Briefschreiberin mitbekomme, dass Emma-Sofie gesucht wird, würde sie sich sehr über eine Nachricht bei Facebook freuen.