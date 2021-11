Leipzig

Schnee, Regen und Glätte in Sachsen

29.11.2021, 08:30 Uhr | dpa

In Sachsen wird Schnee, Regen und Glätte erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, beginnt die Woche mit zeitweiligem Regen oder Schneeregen, der Himmel ist bedeckt. Ab morgens ist aufkommender Schneeregen vom Vogtland bis nach Nordsachsen möglich, vor allem in den Mittelgebirgen auch Schnee und Glätte. Die Temperaturen liegen zwischen -3 und 3 Grad.

Am Dienstag ist laut DWD-Vorhersagen mit Schnee, Regen sowie Sturmböen in den Bergregionen und stürmischen Böen im Tiefland zu rechnen. Im Laufe des Tages geht der Niederschlag von Schnee in Regen über bei Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad.