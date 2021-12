Leipzig

Tedesco will mit RB Leipzig Auswärtsmisere beenden

15.12.2021, 02:14 Uhr | dpa

Der neue Trainer Domenico Tedesco will mit RB Leipzig zum Hinrunden-Abschluss in der Fußball-Bundesliga die Auswärtsbilanz auffrischen. In der Partie des 16. Spieltags beim FC Augsburg heute (20.30 Uhr/Sky) peilt der 36-Jährige den ersten Erfolg seit saisonübergreifend zehn sieglosen Spielen in der Fremde an. Nach dem 4:1 über Borussia Mönchengladbach bei Tedescos Premiere auf der Leipziger Trainerbank würde ein weiterer voller Sieg im vorletzten Spiel des Jahres die Sachsen wieder näher an die internationalen Startplätze bringen.

Der frühere Coach von Erzgebirge Aue, Schalke 04 und Spartak Moskau wird in Augsburg wohl der gleichen Startelf das Vertrauen schenken wie schon beim Sieg über Gladbach. Noch offen ist, ob Lukas Klostermann oder Amadou Haidara in den Kader rutschen. Verzichten muss der neue Coach auf die verletzten Dani Olmo, Yussuf Poulsen und Marcel Halstenberg.