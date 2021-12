Leipzig

Rechnungshof-Chef pocht auf zügige Schulden-Rückzahlung

15.12.2021, 12:21 Uhr | dpa

Der neue Präsident des Landesrechnungshofs, Jens Michel, pocht auf eine zügige Tilgung der in der Corona-Pandemie aufgenommenen Schulden. "Der Sächsische Rechnungshof hat schon im September dieses Jahres die Gedankenspiele zur Verlängerung der Tilgungsfristen in der sächsischen Verfassung gerügt. An dieser Position hat sich auch durch den Beginn meiner Präsidentschaft nichts geändert", sagte Michel am Mittwoch bei der Vorstellung des zweiten Teils des Jahresberichts. Er hatte das Amt im September von seinem Vorgänger Karl-Heinz Binus übernommen.

Michel betonte, es gehe nicht um eine "Tilgungsfalle", sondern um eine "Schuldenfalle". "Auch von mir geht daher der Appell an die verantwortlichen Politiker, sich der Aufgabe zu stellen und die aufgenommenen Schulden zügig zu tilgen, statt sie mittels einer Verfassungsänderung in die Zukunft zu verlagern." Eine Verlagerung nehme künftigen Politikern den Handlungsspielraum.

Laut der jüngsten Steuer- und Haushaltsschätzung würden 4,4 Milliarden Euro Mehreinnahmen erwartet. Die verausgabten Corona-Kredite umfassten dagegen zwei Milliarden Euro, betonte Michel. "Selbst wenn die geschätzten Einnahmen nur zur Hälfte kommen, könnten die Corona-Kredite getilgt werden. Es ist eine Frage des Wollens."

In der vergangenen Woche hatte Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) angekündigt, dass der Freistaat die Tilgung seiner Schulden aus der Corona-Krise zeitlich strecken wolle. Der Minister nannte einen Zeitraum von zwölf Jahren. Dieser ist laut Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) jedoch umstritten.