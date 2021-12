Leipzig

Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig gegen Arminia Bielefeld

17.12.2021, 06:42 Uhr | dpa

• RB Leipzig hat in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld eine 100-Prozent Siegquote. In bislang nur zwei Spielen hieß es für die Sachsen in der vergangenen Saison 2:1 und 1:0.

• Mit dem Gegentor zum 1:1 am Mittwoch in Augsburg vergrößerte sich die Zahl von RB-Spielen mit Gegentor auf neun. Nur 2018 gab es mit zwölf Spielen eine noch längere Serie ohne Weiße Weste.

• RB Leipzig traf in jedem der ersten acht Heimspiele in dieser Bundesliga-Saison und erzielte dabei 25 Tore. Das waren eben so viele wie im Vergleichszeitraum der vergangenen Saison.

• Arminia Bielefeld kassierte in den ersten sieben Auswärtsspielen dieser Bundesliga-Saison nur neun Gegentore. Das gab es zuletzt in der Saison 2006/2007. Allerdings erzielte Bielefeld auch nur vier eigene Treffer in den ersten sieben Auswärtsspielen.

• Bei den vergangenen fünf Bundesliga-Siegen blieb Arminia Bielefeld ohne Gegentor. Zuletzt traf Bayer Leverkusen im März diesen Jahres bei der 1:2-Niederlage gegen Bielefeld.