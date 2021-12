Leipzig

RB Leipzig will 2021 mit Sieg gegen Bielefeld abschließen

18.12.2021, 02:25 Uhr | dpa

RB Leipzig will das Jahr 2021 mit einem Heimsieg gegen Arminia Bielefeld beenden. Der Fußball-Bundesligist muss zum Jahresabschluss an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) erneut auf seine Fans verzichten. Dennoch erklärte Neu-Trainer Domenico Tedesco einen Heimsieg gegen den Tabellen-Vorletzten zur Pflicht. Allerdings: "Fast alle Spiele haben sie nur knapp verloren. Das spricht für den Charakter der Mannschaft. Sie sind extrem unangenehm zu spielen", sagte der Nachfolger von Jesse Marsch, dessen Heim-Debüt zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:1 gelang. Personell muss Tedesco neben Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Yussuf Poulsen und Dani Olmo auch den am Innenband verletzten Konrad Laimer ersetzen.