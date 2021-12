Zwei Tiere erschossen, zwei überfahren

Ämter melden vier Tote Wölfe im Osten Deutschlands

20.12.2021, 19:03 Uhr | dpa, mtt

Wolf in einem Gehege (Archivbild): Der Wolf ist in Deutschland streng geschützt und darf nur in Ausnahmefällen geschossen werden. (Quelle: Harald Deubert/imago images)

Die zuständigen Ämter haben im Osten Deutschlands vier tote Wölfe gemeldet. Zwei Tiere wurden offenbar erschossen, zwei starben nach Unfällen.

Im Osten Deutschlands sind am Montag insgesamt vier tote Wölfe gemeldet worden. Im Bereich der Dübener Heide, rund 40 Kilometer nördlich von Leipzig, wurden zwei Tiere gefunden.

Das Amt für Umweltschutz des Landes Sachsen-Anhalt teilte am Montag mit, eines der Tiere habe in einem Teich bei Reinharz (Landkreis Wittenberg) gelegen. Die junge Wölfin sei bereits am vergangenen Mittwoch entdeckt worden. Sie weise nach ersten Erkenntnissen Schussverletzungen auf.



Der Kadaver sei zur pathologischen Untersuchung ins Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin transportiert worden, die Polizei ermittle. Eine ebenfalls junge Wölfin sei darüber hinaus bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag an der Bundesstraße 100 bei Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) gestorben.

Zwei weitere Wölfe starben in Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern starben zwei Wölfe: Ein Tier wurde laut dem zuständigen Agrar- und Umweltministerium in Schwerin bei einer Jagd in der Region Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) erlegt.

Ein Jäger habe den Abschuss vom Samstag gemeldet und Selbstanzeige erstattet. Das Tier sei nach Angaben des Jägers schwer krank gewesen. Der Kadaver werde nun untersucht. Ein weiterer Wolf sei südlich von Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) vermutlich nach der Kollision mit einem Zug verendet.

Wölfe: Illegaler Abschuss ist eine Straftat

Der Wolf ist in Deutschland streng geschützt und darf nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Genehmigung geschossen werden. Der illegale Abschuss ist eine Straftat. Seit der Rückkehr des Wolfes nach Deutschland Mitte der 1990er Jahre haben sich die Tiere immer mehr ausgebreitet. Für Schlagzeilen sorgen immer wieder Angriffe auf Nutztiere.



Allein in Mecklenburg-Vorpommern wurden nach Ministeriumsangaben in diesem Jahr bei knapp 50 Attacken etwa 190 Schafe, Jungrinder, Damhirsche in Gehegen und andere Nutztiere von Wölfen getötet oder schwer verletzt. Wegen dieser Vorfälle fordern Landwirte und teilweise auch Politiker, den EU-weit streng geschützten Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Damit soll ermöglicht werden, die Bestände durch gezielte Bejagung zu begrenzen.