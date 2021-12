Leipzig

Mann bedroht Kassiererin mit spitzem Gegenstand

21.12.2021, 08:25 Uhr | dpa

In Leipzig hat ein Unbekannter eine Kassiererin in einem Supermarkt mit einem spitzen Gegenstand bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nachdem ihm die Frau in dem Geschäft in Grünau-Mitte am Montagabend kein Geld gab, flüchtete der Mann unerkannt, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte. Es wurde niemand verletzt.