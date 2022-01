Ursache noch unklar

Lkw geht in Flammen auf – Mann rettet sich aus Fahrerkabine

01.01.2022, 17:41 Uhr | dpa

Feuerschock am Neujahrstag: In Leipzig ist ein Lkw in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hat zu der Zeit in der Fahrerkabine geschlafen. Auch ein weiterer Lkw wurde von den Flammen beschädigt.

Ein Lastwagen-Brand ist für einen Fahrer in Leipzig glimpflich ausgegangen: Der Mann hatte am Neujahrsmorgen in seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz im Norden der Stadt geschlafen und war vom Brandgeruch geweckt worden, wie die Polizei mitteilte.



Er konnte sich rechtzeitig aus seinem Fahrzeug retten, dessen Führerhaus anschließend komplett ausbrannte. Die Flammen gingen auf einen benachbarten Lastwagen über, dessen Aufflieger abbrannte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Brandursachenermittler sollen klären, ob es einen technischen Defekt gegeben hat oder jemand das Feuer von außen gelegt hat. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.