Leipzig

Siko-Chef: Auffrischungsimpfungen werden nötig sein

07.01.2022, 09:06 Uhr | dpa

Der Chef der Sächsischen Impfkommission (Siko) geht davon aus, dass in Zukunft regelmäßige Corona-Schutzimpfungen nötig sein werden. "In welchem Intervall ein solches Boostern notwendig wird, lässt sich heute noch nicht mit Sicherheit sagen. Möglicherweise könnte das jedes Jahr oder alle zwei Jahre der Fall sein. Das hängt auch davon ab, wie hoch die Mutationsrate des Virus ist", sagte Thomas Grünewald in einem Interview der "Leipziger Volkszeitung" (Freitag).

Die nächste Impfung stehe wegen der Omikron-Variante an. "Wenn demnächst der an Omikron angepasste mRNA-Impfstoff kommt, werden sich auch alle Geboosterten noch einmal impfen lassen müssen", sagte Grünewald. Voraussichtlich werde dieser angepasste Impfstoff Ende des ersten Quartals 2022 verfügbar sein. Ganz sicher sei dies aber noch nicht.