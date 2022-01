Flucht vor Verkehrskontrolle

Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei – mit Kindern im Wagen

12.01.2022, 15:10 Uhr | t-online, ads

Zwei Einsatzwägen auf einem Feld (Archivbild): Ein 33-Jähriger hat sich in Sachsen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. (Quelle: lausitznews.de/imago images)

Um einer Polizeikontrolle zu entkommen, drückte ein Mann nahe Leipzig ganz schön aufs Gas – dabei waren zwei Babys an Bord. Erst durch einen Unfall kam er zum Stehen.

Bei einer Verfolgungsjagd von Niedersachsen nach Sachsen nahm ein Mann offenbar keine Rücksicht auf zwei Babys im Auto. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ergriff der 33-jährige Fahrer in Wittenberg die Flucht vor sächsischen Polizeibeamten.

Danach raste er über die B182 in Richtung Dommitzsch und kam in Proschwitz südöstlich von Leipzig in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Zaun und kam auf einem Feld zum Stehen.



Das Bild, das sich den Beamten bot, dürfte kein gewohntes sein: Im Fluchtwagen fanden sie neben dem Fahrer noch eine 23-jährige Frau und zwei ein und zwei Jahre alte Babys.

Rücksichtslose Flucht: Schreckschusspistole im Wagen – keine Erlaubnis

Sie wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt, jedoch entstand ein vierstelliger Sachschaden. Darüber hinaus mussten die Verkehrspolizisten feststellen, dass der Raser keine gültige Fahrerlaubnis, dafür aber eine unerlaubte Schreckschusspistole besaß.

Den 33-Jährigen erwarten nun Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, so die Polizei Sachsen.