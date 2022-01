Leiche gefunden

Vermisster 19-Jähriger wurde offenbar getötet

18.01.2022, 18:09 Uhr | t-online, ads, mtt

Vor einer Woche wollte er nach Leipzig fahren, doch dort kam er nie an. Jetzt wurde seine Leiche gefunden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

Der seit einer Woche im Raum Leipzig vermisste junge Mann ist tot. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Demnach sei seine Leiche nördlich von Leipzig gefunden worden. Ersten Ermittlungen zufolge sei der 19-Jährige Opfer eines Tötungsdeliktes geworden.

Polizei Leipzig: Tatverdächtiger festgenommen

Eine Obduktion wurde angeordnet. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger ist laut Polizei vorläufig festgenommen worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Um diese nicht zu gefährden, macht die Polizei derzeit keine weiteren Angaben zu dem Fall und schweigt auch zu der Frage, wann, wo und wie die Leiche des jungen Mannes entdeckt wurde.



Die "Leipziger Volkszeitung" ("LVZ") berichtete allerdings, dass der tote 19-Jährige an der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Schkeuditz gefunden worden sei. Laut "Bild" wurde die Leiche an einem Feld entdeckt. Bereits Montagmittag seien die ersten Ermittler vor Ort gewesen.



Dienstag habe das Landeskriminalamt (LKA) das Altscherbitzer Feld mit 3D-Technik vermessen und das Gebiet mit Drohen abgeflogen. Die Kriminaltechnik habe mit Metalldetektoren gesucht, der Mutterboden sei an der Stelle abgetragen worden, an der die Leiche gefunden worden war.

Junger Mann wurde seit einer Woche vermisst

Der 19-Jährige war zuletzt am Dienstagabend vor einer Woche (11.Januar 2022) in Halle (Saale) gesehen worden. Dort habe er sich von einem Bekannten verabschiedet, um nach Leipzig-Probstheida zu fahren, hieß es in einer Vermisstenmeldung der Polizei vom vergangenen Donnerstag.

Wie die Polizei vergangene Woche mitteilte, hatte der junge Mann den Tag mit dem Bekannten verbracht und sich gegen 19.30 Uhr am Hauptbahnhof in Halle von ihm getrennt. Ob er jedoch mit der S-Bahn nach Leipzig kommen wollte, war nicht bekannt.