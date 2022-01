Leipzig

RB Leipzig verlängert mit Stürmer Hugo Novoa

21.01.2022, 18:08 Uhr | dpa

Leipzig (dpa) – RB Leipzig hat den Vertrag mit dem 18 Jahre alten Hugo Novoa vorzeitig bis Ende Juni 2024 verlängert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Stürmer Novoa absolvierte in dieser Spielzeit sieben Einsätze im Profiteam, sein bisheriger Vertrag war bis zum Ende der aktuellen Saison gültig. Der Spanier war im Juli 2019 von Deportiva La Coruna nach Leipzig gewechselt, spielte aber zunächst in der U17 von RB.

"Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung bei RB Leipzig. Hier habe ich mein Profidebüt feiern dürfen, mir mit meinem ersten Bundesligator einen Traum erfüllt und zuletzt immer wieder Spielzeit bekommen", sagte Hugo Novoa nach der Unterschrift unter den neuen Vertrag drei Tage vor seinem 19. Geburtstag am kommenden Montag.