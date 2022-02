Vor JVA ausgerissen

Gefesselter Häftling läuft der Polizei barfuß davon

04.02.2022, 14:40 Uhr | t-online, mtt

Die Polizei sucht einen entflohenen Untersuchungshäftling: Obwohl er mit Handschellen gefesselt war und keine Schuhe trug, entkam er den Beamten, die ihn bewachen sollten.

In Leipzig ist ein Untersuchungshäftling verschwunden. Die Polizei sucht jetzt mit einem Foto nach ihm und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Flucht gelang dem 23-Jährigen bereits am Dienstag (1. Februar). Wie die Polizei am Freitag sagte, befindet er sich immer noch auf freiem Fuß.

Laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau sollte El Houari Ibrahim Benahmed am Dienstagnachmittag in die Justizvollzugsanstalt Leipzig in der Leinestraße gebracht werden. Ein Zwickauer Richter hatte zuvor U-Haft angeordnet, weil der bereits wegen mehrerer Diebstähle vorbestrafte Mann erneut geklaut haben sollte.

Flucht aus Auto vor JVA Leipzig – obwohl er noch eine Stahlhandfessel trug

Doch kaum in Leipzig angekommen, riss Benahmed aus. "Eine Polizistin, die ihn zur JVA begleitet hatte, war gerade im Gebäude, um schriftliche Formalien zu erledigen", erläuterte die Polizeisprecherin t-online. "Zu dem Zeitpunkt war nur noch ein Kollege draußen im Transportfahrzeug bei ihm, und da hat er dann die Gelegenheit genutzt und ist davongerannt."

Der Beamte im Auto habe die Verfolgung aufgenommen, aber Benahmed sei es gelungen, ihn abschütteln – obwohl der Untersuchungshäftling barfuß war und außerdem mit Handschellen gefesselt gewesen sei. Auch einem Zeugen, der noch eingreifen wollte, sei es nicht gelungen, die Flucht zu stoppen.

An einer Straßenbahnhaltestelle verliert sich die Spur

Ein Polizeihund verfolgte später Benahmeds Spur bis zu einer Tramhaltestelle an der Chemnitzer Straße. Ermittlungen zufolge stieg der Flüchtige in eine Straßenbahn, die stadteinwärts fuhr. Anschließend verliert sich seine Spur. "Jetzt kann er theoretisch überall sein", sagte die Polizeisprecherin t-online.

Der Gesuchte war zuletzt ohne festen Wohnsitz. Er ist 164 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat dunkelbraune, mittellange Haare. Bei seiner Flucht trug er einen weißen Pullover mit der Aufschrift "Hummel" sowie eine blaue Stoffhose mit Karottenmotiven.

Wer den Tatverdächtigen auf der Flucht beobachtet hat oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0375 428-4480 an die Polizeidirektion Zwickau zu wenden.