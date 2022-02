Vor JVA ausgerissen

Häftling läuft der Polizei barfuß davon

03.02.2022, 18:29 Uhr | t-online, mtt

Die Polizei sucht einen entflohenen Untersuchungshäftling: Er trug eine Stahlhandfessel und war barfuß – und entkam dennoch den Beamten, die ihn bewachen sollten.

In Leipzig ist ein Untersuchungshäftling verschwunden. Die Polizei sucht jetzt mit einem Foto nach ihm und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Flucht gelang dem 23-Jährigen bereits am Dienstag (1. Februar). El Houari Ibrahim Benahmed befand sich in Polizeigewahrsam, ein Richter hatte Untersuchungshaftbefehl erlassen, weil Benahmed an mehreren Diebstählen beteiligt gewesen sein soll.



Flucht bei Fahrt in JVA Leipzig – obwohl er noch eine Stahlhandfessel trug

Wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mitteilte, sollte der Verdächtige am Dienstagnachmittag in die Justizvollzugsanstalt Leipzig in der Leinestraße gebracht werden. Doch kaum dort angekommen, riss er aus.



Wie ihm das gelang, obwohl er laut Polizei zu dem Zeitpunkt barfuß war und eine Stahlhandfessel trug, teilten die Zwickauer Beamten nicht mit. Für Nachfragen war die Pressestelle am späten Donnerstagnachmittag nicht mehr zu erreichen. In der Presseinformation heißt es schlicht: "Gegen 16:30 Uhr entfernte sich der Benahmed von der Leinestraße fußläufig in Richtung des Gewerbegebiets Wachau Nord."

Polizei bittet um Hinweise zum Flüchtigen

Ermittlungen zufolge sei Benahmed dann an der Chemnitzer Straße in eine Straßenbahn stadteinwärts gestiegen. Gegen 17 Uhr sei er auf einem Firmengelände an der Nordstraße zum letzten Mal gesehen worden.

Der Gesuchte ist 164 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat dunkelbraune, mittellange Haare. Bei seiner Flucht trug er einen weißen Pullover mit der Aufschrift "Hummel" sowie eine blaue Stoffhose mit Karottenmotiven.

Wer den Tatverdächtigen auf der Flucht beobachtet hat oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0375 428-4480 an die Polizeidirektion Zwickau zu wenden.