Leipzig

Leipziger Handballer melden sich mit Sieg in Balingen zurück

09.02.2022, 20:22 Uhr | dpa

Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig sind erfolgreich in die zweite Saisonhälfte gestartet. Nach sechswöchiger Pause aufgrund der Europameisterschaft gelang der Mannschaft von Trainer André Haber am Mittwochabend ein 29:25 (16:12)-Sieg beim Tabellenvorletzten HBW Balingen-Weilstetten. Mit zehn Toren war Rechtsaußen Patrick Wiesmach vor 911 zugelassenen Zuschauern bester Werfer bei den Leipzigern.

Die Gäste fanden nur schleppend ins Spiel und benötigten eine Viertelstunde, um in der Offensive ihren Rhythmus zu finden. Dank des überragenden Wiesmach setzte sich der SC DHfK kurz vor der Pause erstmals ab. Sieben Tore erzielt der Däne im ersten Durchgang. Eine Leipziger Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit nutzten die Balinger aus, um sich bis auf 19:21 heranzupirschen. Die Haber-Schützlinge ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und konterten mit drei Treffern in Folge. In der Schlussphase geriet der Leipziger Erfolg nicht mehr in Gefahr.