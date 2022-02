Leipzig

Anklage gegen "Kinderzimmer-Dealer" wegen Drogenhandels

10.02.2022, 14:14 Uhr | dpa

Ein als "Kinderzimmer-Dealer" bekannt gewordener junger Mann aus Leipzig soll erneut mit einer erheblichen Menge Drogen gehandelt haben. Am Landgericht Leipzig sei eine Klage gegen den 27-Jährigen wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in sechs Fällen eingegangen, wie ein Sprecher mitteilte. Gemeinsam mit vier Mitbeschuldigten soll er von April 2019 bis Januar 2021 unter anderem 16,5 Kilogramm Amphetamin, 2,5 Kilogramm Haschisch, zwei Kilogramm einer Partydroge, 500 Gramm Metamphetamin und 350 Gramm Kokain über einen Online-Versand verkauft haben. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

Der "Kinderzimmer-Dealer" war 2015 als 20-Jähriger zu sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Er hatte zugegeben, über seine Online-Drogenbörse "Shiny Flakes" fast eine Tonne Drogen verkauft zu haben. Das Geschäft zog er aus dem heimischen Kinderzimmer in Leipzig heraus auf. Diese Drogen-Geschäfte dienten als Grundlage für die Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)". Das Landgericht hat noch nicht über die Zulassung der Klage entschieden.