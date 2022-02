Leipzig

Flughafen Leipzig/Halle plant neue Gebühren

16.02.2022, 12:36 Uhr | dpa

Reisende laufen mit Gepäck zum Check-in am Flughafen Leipzig/Halle. Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Für lautere Flugzeuge könnte es in Zukunft teurer werden, den Flughafen Leipzig/Halle anzusteuern. Der Flughafenbetreiber erarbeite derzeit eine neue Entgeltordnung, die Gewicht, Lärm und Emissionen der Flieger berücksichtige, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" darüber berichtet. In der Gebührenordnung solle auch neu ein Nachtzuschlag aufgenommen werden. Weitere Details wollte Schuhart nicht nennen. Der Entwurf müsse zunächst noch vom sächsischen Wirtschaftsministerium genehmigt werden.

Der Flughafen Leipzig/Halle soll erheblich ausgebaut werden. Unter anderem plant DHL die Erweiterung des Logistikhubs von 60 auf 100 Stellplätze. Das würde zu einer deutlichen Zunahme von Starts und Landungen führen. Ein Großteil der Fracht wird nachts abgewickelt. Der Flughafen hat eine Nachtflugerlaubnis.