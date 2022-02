Nach EC-Karten-Diebstahl

Polizei fahndet nach Mann mit Flammen-Tattoo

24.02.2022, 10:33 Uhr | t-online

Ein Mann soll einer 57-jährigen Frau die Bankkarte gestohlen und damit mehrere Tausend Euro abgehoben haben. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Betrüger.

Die Leipziger Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der mit einer gestohlenen EC-Karte mehrfach Bargeld an einem Geldautomaten in Leipzig-Plagwitz abgehoben haben soll, das teilte Polizei Sachsen am Mittwoch mit.

Im August 2021 wurde einer 57-jährigen Frau die Geldbörse aus ihrem Rucksack gestohlen. In dieser befand sich neben persönlichen Dokumenten auch eine EC-Karte. Mit dieser Karte wurde am Nachmittag desselben Tages mehrfach Bargeld an einem Geldausgabeautomaten abgehoben.



Zwei weitere Versuche schlugen fehl. Der Polizei zufolge, sei dabei ein Vermögensschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Wie der Tatverdächtige an die PIN der Karte kam, teilt die Polizei bislang nicht mit.

Leipzig: Unbekannter trägt ein flammenähnliches Tattoo am Hals

Eine Überwachungskamera in der Bankfiliale konnten Bilder des Unbekannten sichern. Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Er ist circa 28 bis 35 Jahre alt und von schlanker Gestalt. Er hat kurz rasierte dunkelblonde Haare, Geheimratsecken und trägt eine Brille mit farblosem Gestell. Auffällig ist außerdem ein flammenähnliches Tattoo links am Hals.



Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine schwarze Cargohose, einen grauen Kapuzenpullover, eine Jacke in Camouflageoptik sowie schwarz-rote Schuhe. Er hatte eine kleine blaue Umhängetasche der Marke Adidas bei sich und führte ein rotes Mountainbike mit sich.

Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Südwest, Ratzelstraße 222 in 04207 Leipzig, Tel. (0341) 9460-0 zu melden.